A co děti? Kompromis k sňatkům homosexuálů se hroutí

Zákon označovaný jako manželství pro všechny, který už prošel prvním čtením, se definitivně měl schvalovat ještě do konce roku.

Potíž je v tom, že některým poslancům, kteří homosexuálům přislíbili rovnoprávnost, teprve nyní docházejí všechny souvislosti. „Není to o jednom novém zákonu, tam se prolíná více zákonů. A politik, která se tomu nevěnuje do hloubky, to v té komplexitě nemá šanci efektivně pojmout. Myslím tedy, že debaty nad legislativním řešením úpravy osvojování dětí tak, aby uspokojilo všechny aktéry, potrvají ještě rok, dva,“ míní legislativní expert a poradce KDU-ČSL Vilém Anzenbacher.