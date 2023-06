Boj o moc na Hradě. Přetahují se dvě vlivné ženy

Po odchodu Miloše Zemana a jeho přátel se na Hradě etabluje nová mocenská struktura. Reportéři Seznam Zpráv Ondřej Koutník a Václav Dolejší v novém dílu reportážního cyklu Seznam Zpráv Off Record zjišťovali, kdo tvoří základní sestavu lidí, kteří mají vliv na chod Pavlova úřadu.

Pátrali nejen na Hradčanech, ale i během zahraničních cest prezidenta. Byla to ideální příležitost vidět Pavlovy klíčové spolupracovníky v akci. A pozorovat, kdo má jaký přístup k hlavě státu při jeho pracovní agendě.

Jednu partu reprezentují Pavlovi spolupracovníci z volební kampaně, z nichž vyčnívá ředitelka sekretariátu prezidenta Linda Jozwiak Kopecká. Druhou skupinu představuje kancléřka Jana Vohralíková a její lidé, které si přivádí do prezidentské kanceláře.

První tábor těží z dlouhodobé spolupráce s Pavlem, kancléřka má zase pod sebou téměř 500 lidí, díky čemuž má podrobný vhled do fungování prezidentské kanceláře. Právě kancléřka, která se k Pavlovi přidala až těsně před volbami, dostala náročný úkol jednotlivé týmy sladit a zakomponovat do struktur Hradu. To logicky vytváří napětí, na obou stranách.