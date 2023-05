Babiš v dětském kupé sní o nové vizi hnutí ANO

Název reportážního cyklu odkazuje k situacím, které politici a vlivní lidé říkávají novinářům mimo kamery a mikrofony, a o to právě jde. Vstoupit do politického zákulisí a zprostředkovat našim čtenářům a divákům informace, jak to vypadá, když politikům spadne televizní či facebooková „maska“.