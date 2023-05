Babiš vozí Fialovu knížku: „Je fantastická, ale premiér na ni zapomněl“

Koaliční partner. Zásadní artikl, který Andreji Babišovi v politice dlouhodobě schází a po posledních volbách jej připravil o možnost sestavovat vládu.

Sociální demokraté a komunisté, kteří umožnili Babišovi v letech 2017 až 2021 vládnout, vypadli z Poslanecké sněmovny. S předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou se zase expremiér rozhádal po prezidentských volbách.

Šéf ANO ví, že má-li se jeho hnutí po sněmovních volbách naplánovaných na rok 2025 opět dostat na Úřad vlády, nutně potřebuje sehnat nového spojence.

Nedávné výjezdní zasedání Babišovy stínové vlády do Ústí nad Labem bylo dobrou příležitostí zapátrat u expremiéra a dalších čelných politiků ANO, koho by si jako budoucího partnera do vlády představovali.

1. díl: Babiš v dětském kupé hledá nový směr, jeho tým je z toho rozpačitý

Jak vyplynulo ze zjišťování reportérů nového reportážního cyklu Off Record, nejen Babišovu pozornost upoutala nová strana PRO. Tu řídí právník a někdejší funkcionář strany Trikolora Jindřich Rajchl, který je známý především jako organizátor protivládních demonstrací.

Babiš i první místopředseda hnutí Karel Havlíček teď čekají, jak se PRO vyprofiluje a zvládne evropské a krajské volby v příštím roce. Možnou spolupráci s Rajchlem, který na pódiu vystupoval s proruskými dezinformátory, nevyloučili.

„Evropské volby ukážou, jestli PRO má ten potenciál,“ uvedl šéf ANO na setkání s občany v Ústí. S Okamurou naopak spolupracovat neplánuje, byť to je věc, kterou mu dle jeho slov dlouhodobě doporučuje exprezident Miloš Zeman.

Maďarská nálepka

Bývalý předseda vlády Seznam Zprávám dlouhodobě odmítal poskytnout rozhovor. Marně jsme jej žádali o interview i pro reportážní cyklus Off Record. Až jsme na něj „uhodili“ ve vlaku na cestě do Ústí nad Labem, odkud už nebylo úniku.

V rozhovoru v dětském kupé šéf ANO mimo jiné vysvětloval, proč stále s sebou nosí knihu současného premiéra Petra Fialy (ODS). Popsal také, že ANO pro další volby už nechce na kandidátní listiny lovit lidi zvenku, ale naopak se zaměří na komunální a regionální politiky.

Proč chodíte po hlavním nádraží s knihou premiéra Petra Fialy?

Škoda, že pan Fiala premiéra nedělá, neřídí to. Jinak je to fantastická knížka. Byl jsem na konferenci v Budapešti o konzervatismu. Řekl bych, že ta kniha je bible ODS, na kterou ale pan stávající premiér zapomněl.

V Budapešti jste se fotil s Václavem Klausem, kterého jste na startu své politické kariéry označoval za největší polistopadové zlo. Takže teď už si rozumíte?

Ještě k tomu konzervatismu. My jsme catch-all party. Máme podobné názory jako konzervativci na rodinu a tak dále, máme ale jiné názory na homosexualitu. No a proto jsme catch-all party, protože máme různé názory. U pana prezidenta Klause je určitě ta „kupónka“ a další věci, které tady byly, chyběla strategie, což jsem vždycky kritizoval. To se nemění. Na druhé straně musím říct, že některé jeho názory na Evropskou unii časem sdílím.

Bude za vás třeba kandidovat?

Ježíšmarjá, ne. Nominace navrhují krajské organizace.

Když jste se s Václavem Klausem v Budapešti viděli, vraceli jste se třeba k tomu, jak jste v roce 2011 v Otázkách Václava Moravce ještě jako podnikatel řekl, že v souvislosti se zákonem o biopalivech si vám řekl o úplatek Klausův blízký přítel?

Ježíš, ne, vůbec.

Mluvil jste tehdy celkem otevřeně o uplácení v souvislosti s legislativou a biopalivy.

Jo, to je pravda, vím. Byl to skandál, tehdy jsem to zveřejnil, proto jsem vlastně šel i do politiky, protože nesnáším korupci. Nemám koaliční potenciál u tradičních stran. To potom pochopil i pan Sobotka (expremiér ČSS Bohuslav Sobotka, pozn. red.) na jednom zasedání vlády, kde jsme se dohadovali. Kritizoval jsem leteckou záchranku a on mi dokonce říkal, že máme nějaký Kapsch. Jaký Kapsch? Si myslíte, že já kradu, nebo co? No, takže v tomhle je problém. Potom vznikl lex Babiš (zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v ustanovení zákona o střetu zájmů, pozn. red.).

Nemáte koaliční potenciál, protože všem nadáváte? Zoufalci, korupčníci, blbci – a oni pak s vámi nechtějí jít?

To není pravda. Tyhle věci, které jste nyní řekl, nepoužívám. Možná v minulosti, v roce 2013. Ale tu rétoriku jsem změnil. Na rozdíl od těch, kteří stále žijí z antibabišismu a stále mě kritizují. Teď je ve vládě nějaký nový, zbytečný ministr, který konečně přiznal, že chce Spojené státy evropské. A že my tam budeme do počtu. Nechápu vůbec, jak tohle pan premiér může dovolit, když je to v přímém rozporu s tím, co vždycky hlásal, co napsal. Nerozumím ani tomu, když říká, že je na jedné vlně s Piráty.

Chceme tu točit o zákulisí. Vy si vezete knihu premiéra Fialy, znamená to, že je ODS teď váš vysněný koaliční partner?

Ne, ne, ne. Problém je, že žijeme ve světě, kdy jako média vymýváte mozky. Byl jsem kritizován i vaším médiem, že jsem jel do Budapešti. Ano, byl jsem tam na pozvání organizátorů, bylo to strašně zajímavé a já si myslím, že lidi spolu mají mluvit. Maďarsko dostalo úplně neuvěřitelnou nálepku. Přitom je to vlastně nejvíc křesťanská země v Evropě, 70 % Maďarů jsou křesťané a hlavně papež tam byl tři dny.

Naši politici, zejména pětikoalice, neustále Maďarsko kritizují. Podle mě pan premiér má v hlavě k Orbánovi pozitivní vztah, ale nikdy s ním nejednal. Protože pan Bartoš a paní Pekarová Adamová mu to nedovolí a stále jen Maďarsko nálepkují.

Nezvládnutá kampaň

Tohle je cesta Babišovým krajem, teď například Lovosice, je to pořád nejvýdělečnější místo pro vaši firmu?

To nevím, ale je to místo, kam jsem přijel 3. ledna 1991 z Maroka Renaultem 18. Chemička v Lovosicích byla na bankrot, měla dluh 600 milionů a poprvé jsem tehdy porazil Chemapol, když jsem jim získal peníze. Je to místo, kde jsem si našel manželku, kde mám rodinu, určitě tady začala nějaká ta byznysová kariéra.

Můžete říct, co teď vlastně děláte? Opravdu jste přemýšlel po prohře ve druhém kole prezidentských voleb, zda v politice zůstanete? Docela jste se alespoň navenek stáhl, do popředí vystrčil Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka.

Určitě. Prezidentská kampaň byla skutečně velice nepříjemná. To všechno, co se stalo našemu okolí. Propíchnuté pneumatiky, vyhrožování, napadali nás na mítincích, bylo to skutečně nechutné. Můj cíl byl získat víc hlasů než hnutí ANO v roce 2021. Měl jsem obavu, co když nebudu mít tolik hlasů jako hnutí, což by znamenalo, že bych měl opustit politiku.

Už v prvním kole jsem měl 1,9 milionu hlasů, potom jsem ale nezvládl kampaň kvůli tomu tlaku, bylo to velice nepříjemné. Nábojnice, vyhrožování, billboard, který se otočil proti mně a který se nepovedl našim marketérům. Báli jsme se v Jablonci, že nás ušlapou, neobjektivní debata v České televizi, nepovedená tiskovka, ale bylo jasné, že nemáme šanci vyhrát.

Byli jsme jediné hnutí, které mělo svého kandidáta. Jenže nás zradili Šmarda i Okamura. Těch 2,4 milionu hlasů v rámci celého kontextu tak nakonec nebylo až tak špatným výsledkem.

Často říkáte, že vám politika ničí zdraví a rodinu, že vás to znechucuje. Proč jste se na to po volbách nevykašlal?

Udělali jsme si průzkum, položil jsem tam různé otázky, zjišťovali jsme, co byla příčina. Vyšlo to tak, že 69 % dotázaných, co se účastnilo průzkumu, včetně voličů Petra Pavla, řeklo, že to vyhrála hlavně média. Průzkum ale řekl i to, že hnutí mě ještě potřebuje. Z hlediska toho jsem se rozhodl i po debatě s kolegy, že ještě v hnutí zůstávám. Ale velice omezeně, nejsem ve stínové vládě, nějak moc aktivní nejsem. Nemám ten tlak, nemusím stále něco komentovat. Teď se soustředím na evropské věci a volby, které budou velice důležité. Tam chci nějakým způsobem aktivně vystupovat.

Když jsme zjišťovali, čím se v současné době primárně zabýváte, zdroje uváděly, že řešíte kandidátní listiny pro evropské a hlavně krajské volby, hledáte lídry, sondujete, kdo by v regionech mohl za ANO kandidovat a být lídrem. Je to tak?

Dělám výjezdy do krajů, byl jsem teď na Olomoucku a na Zlínsku.

Hledáte nové tváře?

Ani ne. My v podstatě mapujeme situaci, máme plno komunálních politiků, kteří jsou velice důležití. Možná i lidi zapomněli, kde všude je máme. S nimi musíme mluvit, musíme s nimi diskutovat. Samozřejmě hnutí má za úkol do konce června navrhnout za každý kraj dva kandidáty do evropských voleb. Připravujeme evropský program. A je strašně důležité, abychom prosazovali české zájmy v Evropském parlamentu.

Tenhle parlament skutečně není uskupení lidí, kteří páchají dobro. Jsou tam hlavně kvůli sobě, mají za sebou různé skandály jako „Qatargate“, tam zase byla policie v centrále frakce EPP. Dochází ke zneužívání české politiky v Evropském parlamentu – místo toho, aby 21 zástupců za Českou republiku prosazovalo společné zájmy. Ne, místo toho zneužívají parlament proti mně, to bylo evidentní.

Exministryně do akce

Bude vaší lídryní pro evropské volby Klára Dostálová?

To ještě nevíme.

Přál byste si to?

Určitě. Klára Dostálová je dobrý kandidát, má zkušenosti, dělala ministryni. Rozumí evropské problematice, hlavně čerpání evropských fondů. Mluví dobře, dobře vystupuje. Pomáhala nám v kampaních.

V předchozích dvou evropských volbách hnutí ANO vedli Pavel Telička a Dita Charanzová, kteří vystupovali výrazně proevropsky. Klára Dostálová by mohla tlačit spíše na konzervativnější, národnější notu. Václav Klaus řekl, že lidi v Bruselu se trochu změní, stalo se to i vašim europoslancům, že by nasáli liberální a progresivní směr?

No, tak určitě se to stalo. Máme paní eurokomisařku, která má nevděčné portfolio, ale které se ukázalo jako pokrytecké. Pamatuji si, jak se 13. prosince 2021 v Budapešti sešla V4 s Macronem. Polsko na tom s kritikou bylo tehdy stejně jako Maďarsko – rule of law, LGBT, potraty, justice, všechno špatně. No a ve chvíli, kdy se Polsko stalo de facto evropským lídrem boje proti ruskému agresorovi, na všechno se zapomnělo.

S eurokomisařkou Věrou Jourovou počítáte po jejím návratu z Bruselu?

Ona musí vědět, co chce, já to dneska neumím říct. Dostala se do první ligy světových politiků, psal o ní časopis Time.

Stál byste o to, aby byla s ANO spojena víc?

Tak to není o mně. Já říkám, že jsem spíš v rámci hnutí, budu mu ještě pomáhat. Uvidíme, jak dopadne náš sněm v roce 2024, nechci ale nic říkat, protože potom se něco změní a budete mě zase kritizovat.

Vy máte rád firemní příměry a všecko chcete řídit jako firmu. Takže nyní je to tak, že Karel Havlíček je generální ředitel a předseda představenstva ANO, vy jste šéf dozorčí rady?

Šéf dozorčí rady ani ne.

Anebo akcionář, stoprocentní.

Snažím se věnovat hnutí. Je pravda, že předsednictvo jsme měli doposud vždy formálně. Vždy jsme byli ve vládě, byly volby – nyní se na to více soustředím. Má velkou váhu, po těch zkušenostech v Moravskoslezském kraji se tomu musíme skutečně věnovat, aby se nám nestávalo, co se nám stalo. Mám víc času, nejsem pod tlakem, jsem na sítích, snažím se tam nějak vystupovat, aby to zajímalo i mladé – na TikToku nebo Instagramu. Řeším různé věci, co jsem v podstatě ani neznal, jsem v pohodě, chodím do Sněmovny, vylepšil jsem si docházku.

Jak jste zatím spokojený s výkony Karla Havlíčka a Aleny Schillerové. Komu byste dal jedničku?

Myslím, že celá vláda funguje dobře. Jsou tam i další jako Juchelka, Dostálová, Vildumetzová.

A z těch dvou je kdo lepší?

To nechci ani nemůžu (říkat), oba jsou strašně pracovití a aktivní. Je to první stínová vláda, která skutečně pracuje, to není kvazi stínová vláda, jak se chodilo k Fenclovi (exministr zemědělství a přítel exprezidenta Miloše Zemana, pozn. red.) na zabijačku a hráli si na stínovou vládu. Toto je skutečně stínová vláda, která pracuje, která má co nabídnout.

Nepřijde vám, že Karel Havlíček mluví příliš dlouze?

Nevím, on podle mě mluví dobře, každý mluví nějak jinak. Paní Schillerová také mluví dobře. Myslím, že mají velké nasazení – a samozřejmě, že my jsme v úplně jiné situaci. Ta většina 108 hlasů ve Sněmovně nás nemilosrdně válcuje. Vůbec se s námi nebaví. My jsme byli menšinová vláda. Bylo to těžké. Samozřejmě je úsměvné, na co se oni stále vymlouvají. Po 500 dnech nemají program, stále se vymlouvají na válku na Ukrajině. Ale covid z hlediska propadu HDP byl mnohem horší. Stále jedou mantru a vymlouvají se na Babišovu vládu. Jednou za inflaci může Babiš, potom Putin, teď za to může ČNB.

Nežene vás v politice pomsta? Zejména po těch prohraných volbách do Sněmovny a na Hrad.

Vy stále opakujete, že jsme volby prohráli. No, tak my jsme je ale v roce 2021 vyhráli (koalice Spolu získala 27,79 procenta hlasů a 71 mandátů, hnutí ANO pak 27,12 procenta hlasů a 72 mandátů, pozn. red.), jich bylo pět proti nám. Vyhráli s programem antibabiš, to bylo jediné. To je stále ta pomsta, spíš já ji vnímám ze strany pětikoalice, že stále řeší Babiše. Stále se mstí těm firmám, zneužívají to, stále se to kritizuje. Určitě nejsem pomstychtivý, nemám se komu mstít.

Rada od Zemana

Byl jste navštívit Miloše Zemana. Co vám bývalý prezident radí?

Miloš Zeman mi říká, abych neodcházel z politiky. On je politik, jeho to baví. Miloš Zeman je jediný politik, který byl skutečně v opozici vůči totalitnímu režimu, který byl vyhozen z práce, který vstoupil do KSČ v období pražského jara, který byl proti režimu. Jeho chybou vždycky bylo to jeho okolí, tím to kazil. No a možná ani nevyužil šanci nějakým způsobem páchat dobro. Na závěr své politické kariéry měl radost z toho, že byl kontroverzní.

Poradil vám, na koho se zaměřit jako na příštího potenciální koaličního partnera ve vládě?

Ano, on vždycky protežoval Okamurovu SPD.

Po prezidentských volbách to ale mezi vámi a Okamurou nefunguje. Nerozumíte si?

Ne, my jsme si nikdy ani nerozuměli. On má jiný, on měl jiný zájem v politice, on to bral jako byznys.

A co strana PRO Jindřicha Rajchla?

Nevím, teď na té mimoparlamentní scéně je plno pohybu. Kdybych kdysi řekl, podobně jako jeden podnikatel (míněn Jan Barta, pozn. red.), který platil prezidentovi kampaň, že jsem se rozhodl zprivatizovat sociální demokracii, a udělal kšeft s panem Šmardou, tak jste mě už dávno roznesli na kopytech.

Neřekl si Tomio Okamura o něco výměnou za podporu v prezidentských volbách?