Vůdci demonstrace se mají za disidenty. Komunisté přitom zabili tisíce lidí

Vystoupil také Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů, podle kterého vláda likviduje životní úroveň. „Vláda není schopna cokoli změnit. Vláda nám radí, ať jezdíme nakupovat do zahraničí. To je totální devastace českého hospodářství… Lidé se bojí říkat pravdu, podle mě začíná nová totalita,“ prohlásil Dufek a lidé začali skandovat „fialový hnus“.

Také Jaroslav Foldyna, poslanec SPD, si postěžoval na vláda. Podle něj špehuje lidi a udává je na sociálních sítích. „Na mítincích neslibovali, že zavedou cenzuru - a přesto to dělaj,“ řekl Foldyna. Dodal, že vláda okradla důchodce a zlikvidovala český průmysl. „My jim nedáme ani jednoho syna České republiky!“ křičel Foldyna o válce na Ukrajině.

Názor demonstrujícího: „Důchodcům kradou prachy a posílají to na šrapnely na Ukrajinu“

„Já jsem jako malá sledovala válku ve Vietnamu. To byla hrůza ty záběry,“ vysvětlila seniorka Anna Hodanová, která přišla petici podepsat. Zdůraznila, že podepsala petici za mír a že Česko by podle ní mělo NATO opustit. „Nemám ráda, když se lidi perou. Když nebudou války, tak k čemu to (NATO) je?“ dodala.