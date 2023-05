Babiš v Budapešti: Náš styl života je pod útokem Bruselu

Vše odstartovalo plánované vystoupení předsedy ANO Andreje Babiše na konzervativní, národovecké a euroskeptické konferenci, kterou v Budapešti pořádá maďarský premiér Viktor Orbán. Členy evropské frakce, jíž je ANO součástí, to znepokojuje. Více o akci i ideologickém směřování hnutí ANO si přečtěte v analýze Václava Dolejšího a Tomáše Perglera.

Babiš pojal svůj projev jako projev před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok na jaře. Uvedl, že Evropa je nyní rukojmím zeleného šílenství, které „zničí evropský průmysl a životy lidí“ a bude mít velké důsledky – geopolitické i sociální. „A otevře dveře radikálům, kteří budou chtít ohrožovat naši demokracii,“ uvedl Babiš, který vše shrnul pod slovo „zelená sebevražda“.

„Náš styl života je pod útokem Bruselu. EU už není organizací, která chce, aby se jejím obyvatelům žilo líp. Je to hřiště pro lobbisty, které nám diktuje, jak máme žít, co máme jíst a co si máme myslet. Musíme znovu převzít kontrolu nad našimi životy,“ pravil šéf hnutí ANO.