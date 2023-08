Komentář: Vládní balíček sahá do kapes živnostníků. Špatně

Vláda se v zájmu vylepšení bilance důchodového systému rozhodla sáhnout i do živnostnických kapes a v rámci konsolidačního balíčku navrhuje několik změn. Tou nejdůležitější je postupné zvýšení minimálního sociálního pojistného zhruba o 60 procent během tří let – zatímco letos je minimální odvod tohoto pojistného 2944 korun měsíčně, za tři roky by měl každý živnostník přispívat do důchodového systému nejméně 4710 korunami.