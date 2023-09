Nejzadluženější obce v Česku. Je mezi nimi i ta vaše?

Téměř deset procent českých obcí bylo loni zadluženo výrazně víc, než kolik jim stanoví zákon. Přibylo také radnic, jejichž hospodaření vykazuje vyšší míru rizika. Vyplývá to z materiálu Ministerstva financí z tohoto léta, který měly Seznam Zprávy možnost prostudovat.

Některé obce si nesou velké dluhy z minulosti, jiné se zadlužily nedávno kvůli investicím. Ministerstvo financí data sbírá, aby včas zjistilo, jestli se nějaká obec neřítí do problémů.

Obce by se podle zákona měly držet například pravidla rozpočtové odpovědnosti - jejich dluhy by neměly přesáhnout 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři roky. Kolem šesti set obcí to ale nedodrželo, některé výrazně. U pěti obcí tento ukazatel přesahuje dokonce 300 procent.