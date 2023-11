Šťastný oběžník: Schillerovou jde kritizovat i bez narážek na její vzhled

Čtete ukázku z newsletteru Šťastný oběžník, ve kterém každé úterý Jindřich Šídlo a jeho tým přinášejí glosy o aktuálním politickém dění, tipy na zajímavé čtení a postřehy ze zákulisí Šťastného pondělí. Pokud vás ukázka zaujme, přihlaste se k odběru plné verze newsletteru.

Pokud toužíte na platformě X rychle nasbírat nespočet srdíček a obdržet spoustu kousavých a nádherně „nekorektních“ komentářů, mám pro vás výborný tip. Alenu Schillerovou.

Nenechte se mýlit, není to snad pro její politické působení, ale pro její vzhled. Prostě si jednoduše rýpněte do toho, jak vypadá, či jak by vypadat chtěla. Sice nebudete vůbec vtipní, natož originální, ale reakce se jen posypou.

Abych byla konkrétní, ze židle mě nedávno nadzvedl příspěvek anonymního uživatele vystupujícího pod přezdívkou Ježíš. Ten vedle sebe umně umístil fotografie právě poslankyně Schillerové a předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Neopomněl přidat jízlivou poznámku, že bývalá ministryně financí vedle šéfky TOP 09 vypadá „jak Marfuša vedle Sněhurky“. Pro pana „Ježíše“ nutno dodat, že téměř šedesátiletá „Marfuša“ vedle devětatřicetileté „Sněhurky“.

Alena Schillerová – lépe řečeno její PR tým – vyretušovanými selfíčky určitě necílí na pohoršené uživatele sítě X, nýbrž na její stejně staré voličky. Je to prachsprostá politická reklama a marketingový nástroj. Já na to neskočila, ani vy jste na to neskočili, ale k čemu je dobré se o tom dennodenně ubezpečovat a vymýšlet další a další rádoby třeskutě vtipné cesty, jak Schillerovou v této rovině co nejpodleji zesměšnit?

Ano, skutečně si zakrývá vrásky, zvedá si víčka nebo si vyhlazuje pleť. Jenže ani to nikoho neopravňuje bývalou ministryni častovat nadávkami jako „šeredná ropucha“. Podle jiné uživatelky sítě X nikdo ani nemrkne, „pokud bude na fotce v padnoucích šatech bez omlazovacích filtrů“, a naopak ji prý i pochválí.

To je jistě velkorysé, nicméně by bylo vhodné připomenout, že političky se nikde na světě o funkce neucházejí pro pochvaly na padnoucí šaty. Dalších několik komentujících teskní nad tím, jak Schillerová „neumí stárnout“. Nikde ale není definováno, jak přesně má šedesátiletá žena stárnout. Všechny zmíněné faktory jsou totiž otázkou vkusu.

Vtipy týkající se vzhledu řadím do stejné kategorie jako vtipy narážející na výšku, řečovou vadu nebo třeba příjmení. Laciné, zbytečné, plytké. Jedna věc je si z podobných atributů vystřelit třeba na poradě s kolegy nebo nad skleničkou s přáteli, úplně jiná záležitost je se jimi prezentovat veřejně.

Daleko politicky nosnější situací je ve vztahu k oběma ženám z „Ježíšova“ příspěvku scéna z dubna tohoto roku. Schillerová se tehdy jako šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO pokusila z čela dolní komory Pekarovou Adamovou odvolat. Bylo samozřejmě dopředu jasné, že se to nepovede, nicméně se jedná o legitimní nástroj opozice, jak mařit snažení vládní koalice a obstruovat.

Alena Schillerová tehdy ovšem na adresu šéfky Sněmovny pohrdavě utrousila, že si „holt projde uličkou hanby“. Není tahle poznámka na účet oponentky nakonec o charakteru Schillerové daleko více vypovídající než vyretušované selfíčko?

Zrovna Alena Schillerová je jedna z nejsnáze kritizovatelných politických figur posledních let. A byla by škoda, pokud by pozornost od celé plejády jejích skandálů odvedly upravené fotky.

Za zmínku stojí třeba její bezbřehá loajalita Babišovi, pro kterého byla ochotna nepokrytě lhát, třeba v případě neexistující analýzy, proč nezveřejnit zprávu OLAF ke kauze Čapí hnízdo. Nebo necelé dva miliony ze státního, které se z kasy ministerstva zatoulaly do peněženek soukromého fotografa a kameramana.

Ale netroškařme, to jsou v rámci jejího politického příběhu drobné. Zdaleka největší paseku Schillerová napáchala v pozici ministryně financí mezi lety 2017 a 2021.

Ani v předcovidových letech, kdy úřad zastávala, nedokázala využít příležitosti ekonomického růstu a neodhodlala se k žádným pořádným reformám, což zadělalo na ty problémy, které dnes všichni přímo pociťujeme, a hlavně pociťovat dále budeme. Veškerou snahu totiž soustředila hlavně do zařizování blaha pro hnutí ANO a zejména Andreje Babiše.

Klidně vylepujte srovnávací fotky Aleny Schillerové na sítě dál, nějakou dobu to jistě ještě fungovat bude, ovace jsou zaručeny. Jen se příště před stisknutím tlačítka „sdílet“ zamyslete, jestli v záloze nemáte něco krapet hlubšího. Protože na dlouhá léta dopředu rozvrácené veřejné finance, na rozdíl od selfíček, opravdu nejsou otázkou vkusu.