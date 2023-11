Šťastný oběžník: Srdíčkové lustrace jsou nový postrach sociálních sítí

Oficiální barvy palestinské trikolory sice tvoří zelená, černá a bílá, nikoliv červená, a potenciální vyjádření podpory Palestině skutečně nejde ruku v ruce s roztleskáváním teroristů z Hamásu. Nehledě na to se ale některé výrazné tváře tuzemské mediální scény s až fascinující rychlostí a hlavně absolutní jistotou pustily do podprahového luštění stop a vyvozování závěrů na základě barviček.

V následujících hodinách se na síti X naskytla absurdní podívaná. Zatímco někteří uživatelé političku bránili argumentem, že srdíčka u příspěvku k oslavě pádu komunismu ještě nutně nemusí znamenat příklon na jednu ze stran konfliktu na Blízkém východě, druzí se tvářili, že místo sledování StarDance okamžitě vyráží do senátního obvodu č. 30 hledat tunely a v nich skryté islamistické bojovníky, které tam Šípová už roky schovává.

Co naplat, že senátorka následně v defenzivě vysvětlovala, co použitými symboly osobně myslela. V komentářové sekci ji moudří uživatelé tak jako tak opravují a přesvědčují o tom, že oni ale dávno nejlépe vědí, co srdíčky světu doopravdy sdělovala.