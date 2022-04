Vizita: Účet za zdravější Česko? Prevence může přinést 700 miliard

Prevence se ale prosazuje a s ní i širší pohled na celý problém. Společnost McKinsey Global Institute představila v pondělí na pražské konferenci Zdraví a ekonomický růst svou studii, podle níž má dobrá preventivní péče a přechod na zdravější životní styl potenciál přinést české ekonomice do roku 2040 zhruba 700 miliard korun.

Zdaleka největší podíl na tomto přínosu má zvýšená účast na pracovním trhu, tedy nižší nemocnost zaměstnanců. Češi přitom tráví v nemoci v průměru zhruba čtvrtinu života, přičemž nemoci se zdaleka nekoncentrují do seniorského věku, jak bychom možná intuitivně čekali. Naopak podle studie McKinsey propuká kolem 60 procent nemocí, jimž lze zabránit kvalitní prevencí, ještě v produktivním věku.

Co se naopak Česku daří méně, je prosazování jemnějších, každodenních návyků přispívajících k prevenci onemocnění. Stále příliš často umíráme na následky nezdravé stravy (kolorektální karcinomy, kardiovaskulární potíže) a kouření (rakovina plic). Průměrná délka života je v Česku těsně pod průměrem EU, v počtu kuřáků jsme naopak v první polovině žebříčku (na 12. místě) a v konzumaci alkoholu ještě výš.

Zdravotní pojišťovny vydávají za prevenci jen velmi malou část vybraného pojistného. Za loňský rok to byla zhruba jedna miliarda korun, což jsou ve srovnání se stovkami miliard, které veřejným zdravotním pojištěním protečou, skutečně drobné. Na jedné straně je to dáno systémem plnění a využívání příslušných fondů pojišťoven (do fondu prevence míří jen zlomek příjmů z pojistného), ale roli hraje i nevalný zájem pacientů o preventivní služby.