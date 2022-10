Proč českým politikům pořád rostou platy? Může za to „automat“

Přečtěte si Šťastné slovo Pravidelná sobotní satirická glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností, a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout. Každé pondělí ráno také sledujte nový díl pořadu Šťastné pondělí a večer si poslechněte Šťastný podcast. Určitě nezapomeňte vyrazit na Šťastnou křižovatku s Václavem Dolejším.

V české politice existuje několik nekonečně otravných témat, se kterými se ale z nějakého důvodu musíme potýkat každé volební období.

Trestní stíhání Andreje Babiše.

Tomio Okamura a jeho soubor písní a tanců.

Parlamentní obstrukce, tedy „hrubé zneužití jednacího řádu“, nebo naopak „výsostné právo opozice“ – podle toho, na jaké straně sálu zrovna sedíte.

A samozřejmě platy českých politiků. Což je nekonečný a neustále se vracející – s prominutím – opruz. Funguje na principu „lidé si myslí, že bereme moc peněz, takže si je na rok dva tři zmrazíme, aby se potom zase rozmrazily, a tím pádem vyrostou o takovou sumu, že si lidé budou myslet, že bereme moc peněz, takže co s tím teď budeme dělat“.

A takhle to, přátelé, jde stále dokola už od roku 1996, kdy vstoupil v platnost „zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu“, dobovým žargonem přezdívaný „snídaně u Tiffanyho“.

Obsah zákona je zhruba stejně srozumitelný jako jeho název. Takže kdybyste chtěli vědět, jak se vlastně určuje plat takového poslance, s radostí vám můžu oznámit, že „poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08“.

Možná teď ani nedutáte a toužíte se dozvědět, co je to „platová základna“. Máte štěstí, že jsem zrovna tady: „Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“

Každý, kdo to dočetl až sem, si plně zaslouží bonus v podobě následujících informací: Téměř žádný poslanec takový plat nebere, protože téměř každý poslanec má ve Sněmovně nějakou funkci. Třeba místopředsedovi podvýboru se zvyšuje koeficient o 0,11. Místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22. A dalším, kupříkladu vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací, zase o 0,44.

Myslím, že teď už máte všechny informace, které jste potřebovali, snad až na jediné, důležité a neotřesitelné pravidlo. Hrubý plat je ve Sněmovně vždy nižší než ten čistý, protože je k němu třeba připočítat víceúčelovou paušální náhradu a také víceúčelovou paušální náhradu ve výši 16 procent platové základny a také víceúčelovou paušální náhradu „na dopravu“ závislou na vzdálenosti bydliště poslance od sídla komory.

Jednoduché, přehledné.

Což se nejlépe projevilo před 12 lety. To poslanci usoudili, že by vzhledem k restriktivní, fiskálně zodpovědné politice Nečasovy vlády zvané „škrtni, co najdeš“ bylo vhodné upravit také vlastní platy. Což má svou logiku, přiznejme si. Takže to poslanci taky udělali. A snížili si v prosinci 2010 slavnostně platy o celých pět procent. Respektive mysleli si, že si je snižují o pět procent.

Když pak v únoru 2011 viděli své první výplatní pásky toho roku, nevěřili vlastním očím. Kvůli zdanění náhrad bylo najednou těch procent v minusu zhruba 20. A popularita ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09, který návrh připravil, spadla do záporných čísel i mezi poslanci jeho vlastní strany.

Nakonec to dopadlo, jak muselo. V roce 2014 politici s hrůzou zjistili, že jim platy od roku 2015 zase poskočí o částky, které by jejich voliči jen obtížně vydýchávali. Hrábli tedy do zákona a slavnostně prohlásili, že konečně vynalezli takzvaný „automat“, díky němuž už nebudou muset nikdy své platy řešit.

Takže je intenzivně řešili zase o čtyři roky později, kdy si platy jako téma vybralo neobvyklé spojenectví Pirátů a SPD. Ano, pokud jsem vám to ještě neřekl, s touhle blbinou obvykle přicházejí sněmovní nováčci. Ve druhém, případně třetím volebním období už obvykle přijdou na to, že je lepší se v tom vůbec nehrabat. Nebo jste někdy slyšeli mluvit Marka Bendu o nutnosti zmrazit nebo snížit platy poslanců?

Pak se to všechno zase opakovalo v roce 2020 a v roce 2021, zase se mrazilo, takže od Nového roku 2023 se stane co? Ano, platy politiků významně stoupnou. Třeba řadovému poslanci či senátorovi, kdyby se tedy náhodou nějaký takový našel, o pěkných 12 tisíc hrubého.

Kdo by to byl řekl? Co s tím budeme dělat?

Nic. Naštěstí s tím letos nebudeme dělat nic, jak správně rozhodl ministr práce Marian Jurečka.

Důvodů je víc, jedním z nich třeba taková maličkost, že onen zákon z roku 1996 řeší i platy státních zástupců a soudců, kteří několikrát prokázali, že jsou ochotni se kvůli svým platům i (úspěšně) soudit.

Takže pro letošek máme snad klid. A můžeme se těšit na příští sezonu. Tohle téma se objeví myslím nejpozději tak v září a měl bych dokonce jeden tip, kdo s tím přijde. Nebo dva.

Protože zřejmě neexistuje síla, která by nás každoročního utrpení s předstíranou poslaneckou skromností dokázala zbavit. I když jeden nápad bych možná měl.