„Proč nebombardujeme Moskvu?“ Našli jsme další Zemanův dopis

Oceňuji Vaši politickou odvahu a rozvážnost, s níž jste dokázal vyjednat a vést předvolební koalici Spolu, a to bez ohledu na hlasy některých idiotů, že to je zcela účelový, nesoudržný slepenec, hejno trpaslíků schopných okopávat pouze kotníky a podvod na voličích. Jak si jistě vzpomenete, taková tvrzení jsem vždy odmítal, a to již od 8. října 2021, kdy jste dokázal zvítězit ve sněmovních volbách a já upadl do bezvědomí, z nějž jsem se probudil v polovině listopadu.