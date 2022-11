Šťastný podcast: S Fialou za trest do Kyjeva, s Babišem zpátky do minulosti

Koho pošle Petr Fiala do Kyjeva za trest příště? A co připomíná Babišova prezidentská kampaň? To všechno komentují Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Ondřej Lasák a Tereza Povolná.

Minulý týden vyrazil premiér Fiala a několik jeho ministrů do Kyjeva. A jak jsme vám už říkali v aktuálním Šťastném pondělí, vzal je tam všechny, především pan ministra financí Stanjuru a ministra práce a sociálních věcí Jurečku, za trest, aby tím vláda zakryla svoje kauzy a problémy.

Proto jsme se ve Šťastném podcastu zamýšleli, kdo z ministrů by mohl toto potrestání absolvovat příště – kromě zjevných adeptů máme i několik nečekaných.

„Říkal jsem si, že by to mohl být i Michal Šalomoun, který by to dostal jako trest za to, že nikde není vidět. Ale pak mi došlo, že tenhle problém asi není moc potřeba zakrývat,“ navrhuje Konstantin Sulimenko, který se mimo jiné pyšní tím, že četl část (asi tak 7 stránek) Šalamounovy knihy Právní aspekty humoru.

„Já si pamatuju, jak šťastní jsme byli, když se nominoval Šalomoun do vlády, a říkali jsme si, že máme konečně ve vládě spojence. Ale teď o něm nevíme vůbec nic, protože nikde není vidět,“ poznamenává smutně Ondřej Lasák.

„Já se chci Michala Šalomouna zastat. Ono být předseda legislativní rady s touhle vládou – to je věc, kdy máš strašně moc práce a nikde o ní nesmíš mluvit. On prostě nemůže říct, co mu tam všechno posílá třeba Síkela,“ říká Jindřich Šídlo, nejhlavnější politický analytik Týmu Šťastného pondělí.

Kdo další z politiků vlády i opozice je zralý na PR cestu do Kyjeva? To vám řekneme v první části Šťastného podcastu. V té druhé se dozvíte třeba to, jak na nás zatím působí kampaň Andreje Babiše.

„Já jsem se mezi lety ’85 a ’87 učil španělsky z takové učebnice z 60. let, což bylo období po bruselském pavilonu. A mně vlastně to Babišovo písmo a ta stylizace připomíná právě ten pavilon, je v tom taková odlehčená elegance,“ říká Šídlo, který v podcastu dokonce předvedl kus svých španělských dovedností.

A přitakává i naše expertka na sociální sítě Tereza Povolná: „Pokud jsem si něčím jistá, tak je to, že Babišův tým – i tím písmem, i těmi roláky, i infantilními posty na instastories – ví, co dělá.“

Nejen tohle uslyšíte v dnešním Šťastném podcastu. Pustit si ho můžete v přehrávači nahoře.