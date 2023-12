El País: Falešné jeptišky v Mexiku vyrábí léčivé přípravky z marihuany

Tato skupina si říká Sestry z údolí (Hermanas del Valle) a legálně si touto činností vydělává už několik let. Oficiálně jsou ale registrované ve Spojených státech. Hnutí vzniklo podle španělského deníku už v roce 2014 a nehlásí se k žádnému náboženství. Jejich cílem je propagace léčivých schopností konopí.

„Převlek za jeptišky jsme zvolily proto, abychom získaly pozornost, a mohly lépe předat naše poselství. Nemáme nic proti žádnému náboženství,“ uvedla jedna ze členek mexické skupiny. „Konzumujeme jen to, co si samy vypěstujeme, nekupujeme nic od kartelů. A z toho, co vypěstujeme, děláme léčivé přípravky,“ popsala další. Podle ní ale v Mexiku není jednoduché tyto výrobky dostat k zákazníkům. „Nechceme mít problémy s kartely, ani s justicí,“ dodala.