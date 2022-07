Blaze, ale draze? Léto v Česku vyrážejí mapovat naši reportéři

Na hory do Krkonoš a na Vysočinu. Lidé šetří a tráví proto dovolenou v tuzemsku. V oblíbených zdejších destinacích ale nenajdete nízké ceny, vše zdražilo, a to velmi výrazně. Polévka nebo utopenec dnes mohou přijít v exponovaných restauracích i na sto korun. Chceme tedy zmapovat, jak se ceny a služby změnily.

O příběhy těch, kdo si kvůli současné situaci už nemohou dovolit to, co dřív. Někteří se bojí stoupajících cen plynu a upravují své domy – kupují solární panely nebo investují do geotermálního vytápění. Budeme sledovat i osudy mladých lidí, kteří už nemají na samostatné bydlení a stěhují se proto zpátky k rodičům. Podíváme se také do obcí, kde kvůli krizi propouští místní velcí zaměstnavatelé.