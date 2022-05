Centrum DOX zahájilo výstavu čínského aktivisty Badiucaa

„Čínská ambasáda ve středu kontaktovala DOX telefonicky a uvedla, že doufá, že tuto výstavu neuskutečníme. My jsme soukromá nezávislá instituce, rozhodně takovéto tlaky považujeme za naprosto nepřijatelné a výstava je zahájena v plánovaném termínu,“ uvedla dnes kurátorka a programová ředitelka DOXu Michaela Šilpochová.

„Pro mě je to velká čest a radost být v DOXu, být v České republice a v Praze. Je tady velké propojení mezi Čínou a Českou republikou, oba dva státy mají zkušenosti s autoritářskými režimy, s terorem, s cenzurou, a proto považuji za důležité, že výstava se tady může konat a může tady navázat určité propojení mezi oběma zeměmi,“ řekl dnes umělec novinářům. „Lidská práva jsou zásadní součástí mého umění… Představují univerzální hodnotu, která není platná jen v Číně, je to něco, co platí kdekoli na celém světě a vyjadřují se k nim také umělci na globální úrovni,“ řekl a doplnil, že na výstavě je zařazena i aktuální kolekce děl, která bezprostředně reflektuje aktuální dění na Ukrajině a ruskou agresi.