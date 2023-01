Příjezdová hala českobudějovického nádraží bude znovu otevřená od března

Skončí tak dlouhé omezení, kdy lidé mohli využívat jen odjezdovou halu. Hlavní část oprav nádraží bude hotová do konce roku. Náklady jsou teď 771 milionů korun, proti plánu o 82 milionů vyšší. Příčinou jsou statické poruchy a úpravy stavby podle požadavků památkářů. ČTK to sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Lidé museli teď při opravě pro příjezdy i odjezdy využívat pouze odjezdovou halu. Správa železnic v březnu otevře příjezdovou halu včetně nového informačního systému. Do prosince pak otevře také zrekonstruovanou odjezdovou halu. Konec stavebních prací plánuje SŽ nejdéle v prosinci. V roce 2024 ještě odstraní provizorní pokladny a WC, upraví také některé venkovní plochy.

Náklady jsou teď 771 milionů korun. Původní cena byla 689 milionů, dražší jsou práce kvůli řešení statických poruch a tomu, že firmy musely dělat úpravy, jež žádali památkáři. „To nejhorší máme za sebou a určitě už neočekáváme takové prodražení jako doposud. Předpokládáme, že by se cena mohla navýšit ještě o desítky milionů korun, ale už nepůjde o stovky milionů,“ řekl novinářům loni v srpnu ředitel SŽ Jiří Svoboda. Budovu opravuje sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers.

Po opravě vznikne i nový hlavní vchod do budovy přímo z Lannovy třídy. Trasa z podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude bezbariérová. Při opravě nádraží se změní a zlepší provozní prostory, upraví plochy pro komerční využití, zmodernizují veřejně přístupná místa, vznikne i administrativně provozní zázemí pro zaměstnance Správy železnic. Na nejfrekventovanějších místech budou obchody.

Historie budovy sahá do roku 1868. Stavbaři museli zachovat její původní vzhled. „Novorenesanční budova vlakového nádraží byla během války a náletů na jaře roku 1945 poškozená, takže nyní už nenajdeme původní konstrukce. Nacházíme zde spíš materiál z 50. let, kdy byla naposledy budova rekonstruovaná,“ uvedl dnes v tiskové zprávě stavbyvedoucí z firmy Metrostav Jan Prokeš.

Nádraží v Českých Budějovicích, jehož budova je památkově chráněná, patří k vytíženým. Nádražím procházejí i tisíce turistů, kteří míří na Šumavu a Lipno nebo jedou sjíždět řeku Vltavu. Díky modernizaci čtvrtého koridoru se zkracuje doba cesty do Prahy. Expresy teď zvládnou zhruba 150 kilometrů dlouhou trasu za hodinu a 40 minut, v budoucnu by to mělo být 90 minut.