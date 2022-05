Akvapark v Blansku na letošek přichystal i novinky pro sportovní vyžití

„S ohledem na uzavřený vnitřní bazén se snažíme provoz zahájit opravdu co nejdříve. Napuštěno máme o měsíc dříve než loni, počkat budeme muset ještě na výsledky rozboru vody a také na to, až se podaří vodu v bazénu vyhřát na potřebnou teplotu. Na ohřevu vody sice už nyní pracují tepelná čerpadla, závislí ale budeme hlavně na počasí. Když bude i v noci teplo, mohli bychom otevřít už na konci května, pokud ale teplota bude v noci dál klesat na šest stupňů, na zahájení provozu to nebude,“ uvedl Grünwald.