Brněnské HaDivadlo si v lednu připomene 20 let působení v pasáži Alfa

„HaDivadlo jako jedna velká divadelní dílna, důraz na autorskou tvorbu, osobní ručitelství, umanutost, nepoplatnost mainstreamu, outsiderství – to jsou fenomény, jež v HaDivadle i v současnosti vyznáváme. 50 let HaDivadla využijeme k exkurzu do minulosti, do pamětí spolupracovníků, tvůrců, ale i diváků,“ uvedla intendantka Anna Stránská.