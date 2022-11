Brněnské muzeum navrátí rodině Petschků rukopis Beethovena, krátce jej vystaví

Jde konkrétně o čtvrtou větu smyčcového kvartetu B-dur, opus 130. Veřejnost ještě před tím dostane příležitost prohlédnout si noty při krátkodobé výstavě, a to od 30. listopadu do 4. prosince v kapli Paláce šlechtičen v Kobližné ulici. ČTK to dnes oznámila náměstkyně ředitele muzea Barbora Onderková.