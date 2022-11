Písecké muzeum vystaví na šest dní rukopis středověké Jarlochovy kroniky

Dílo prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha) se dochovalo v jediném středověkém rukopisu, který do Písku půjčí Královská kanonie premonstrátů na pražském Strahově. Kronika známá také jako Milevský letopis patří k důležitým pramenům pro poznání českých dějin poslední třetiny 12. století. Vyplývá to z tiskové zprávy muzea. Na výstavě bude zákaz focení a natáčení. Otevřeno bude denně od 09:00 do 17:00.