Jízdenky v MHD ve Znojmě půjde od ledna koupit kartou, vyjedou nové linky

Za jízdu bez přestupu cestující zaplatí deset korun, za jízdu s přestupem do 30 minut 16 korun. Změny souvisejí s tím, že od Nového roku začne znojemskou MHD provozovat nový dopravce Autobusy Karlovy Vary, který rovněž nasadí nová vozidla s klimatizací. Pojede také více linek, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí města Simona Chmelíková.

Městem příští rok pojedou linky 801 až 809, které jsou zařazené do systému krajské integrované dopravy. Linka 805 bude sloučená s linkou 804 a vzniknou dvě nové linky 806 a 807. První z nich obslouží Cínovou horu a v opačném směru Melkusovu ulici. Druhá z nových linek pojede z Přímětic ke Koželužské ulici. Nadále budou jezdit noční linky 808 a 809.

Kromě možnosti nákupu jednorázové jízdenky platební kartou bude možné koupit si za hotovost jízdenku u řidiče za 20 korun, bude přestupní na 45 minut. Kdo si bude kupovat jízdenky u prostředních dveří u validátoru, utratí za den nejvýše 40 korun. Zúčtovací systém je nastavený tak, aby na konci dne odečetl cestujícímu nejvýše tuto částku, pokud by ji součet cen jednotlivých jízdenek překročil. Kvůli novému systému odbavení bude možné nastupovat do vozu všemi dveřmi, primárně prostředními a zadními. Kdo používá předplatní jízdenku, může ji mít nadále nahranou na čipových průkazkách ZDS Psota, na čipových klíčenkách, ale také na platební kartě. V platnosti zůstávají papírové předplatní jízdenky, aby je lidé do konce platnosti nemuseli měnit. Ve vozech budou sčítače cestujících pro vyhodnocování vytíženosti linek.