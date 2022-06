Lidé se mohou rok od tornáda podívat na obec z opravované věže kostela

Tornádo o rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu se prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem loni 24. června. Zanechalo za sebou šest mrtvých a 1200 poškozených domů. Mezi výrazně poškozené objekty patřil právě kostel v Moravské Nové Vsi, na kterém se i dnes stále pracuje. „Doufali jsme, že k dnešku budeme mít vše hotovo. Naším cílem bylo dát kostel do stavu jako před tornádem. Protože je ale kulturní památkou, vstupuje do procesu úřad památkové péče, jehož cílem je ochránit památku a dát jí co nejhistoričtější ráz. Památkáři proto chtějí vrátit kostel o 100 let zpět, takže je proces náročnější,“ objasnil zdržení Kalina.