Města na jihu Moravy plánují výstavbu stovek bytů

Obdobně početné Blansko vlastní 396 bytů, z toho je 152 s pečovatelskou službou. „Město připravuje výstavbu nového bytového domu s asi 62 malometrážními byty, které by měly sloužit jako byty s pečovatelskou službou, odhadované náklady jsou 150 až 200 milionů korun. Podmínkou je zisk dotace, přípravné projektové práce by měly odstartovat letos na podzim,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Komárková. Také Blansko byty renovuje, ročně jde do údržby městských bytových domů a bytů několik milionů. V srpnu se město pustí například do zateplení jednoho z městských bytových domů přibližně za 6,5 milionu korun. Obecně podle mluvčí za poslední tři roky v Blansku přibylo více než 150 nových bytů a výstavba dalších více než 400 se připravuje, kdy developer je ve fázi projektové přípravy. Předpoklad zahájení výstavby je do tří let. Zhruba do roku 2030 by pak podle mluvčí mělo vzniknout až 400 bytů v dalších developerských projektech.