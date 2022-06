Mikulčice jsou podle starosty rok po tornádu dodnes jedno velké staveniště

„Mikulčice jsou jedním velkým staveništěm stále, vzhledem k tomu, že byla zasažena téměř polovina obce a bylo tu několik desítek zbouraných domů. Někdo ty nové začal stavět ještě na podzim. Domácnosti, které dělaly nějakou dispoziční změnu, ale začaly či začínají stavět nyní. A dnes a denně se zabýváme prosbami lidí a stavebníků, zda by mohli uložit stavební materiál na té či oné obecní ploše. Snažíme se jim vyjít vstříc,“ uvedl starosta.

Běžně se podle něj v obci staví ročně zhruba tři domy, nyní jich je 20 až 30. K tomu se podle něj musí přičíst i další velká stavební akce, a tou je kabelizace elektrického vedení. „Dráty po tornádu úplně zmizely, vybudovalo se provizorní vedení na dřevěných sloupech. Energetická firma se ale zavázala, že zhotoví kabelizaci. Běžně se pracuje na jedné ulici, a ta se zvládne za nějaké období. A my tady máme v plánu až deset ulic. To je pak překopů, podkopů a další manipulace s velkým množství materiálu. Ale musíme to všechno nějak přečkat,“ uvedl starosta.