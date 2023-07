Na Kamenném vrchu vznikne příští rok stezka, která povede koniklecovou loukou

schválili na středečním jednání brněnští radní. Projekt, který vzešel z participativního rozpočtu, zahrnuje dřevěný chodník, lavičky i naučné cedule. Kvetoucí koniklece každoročně do přírodní rezervace nalákají tisíce lidí, cílem projektu je zmírnit dopady vysoké návštěvnosti. ČTK to řekl autor projektu Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se v Brně stará o chráněná území.

„Kamenný vrch je rezervace s největším výskytem koniklece velkokvětého v Česku. Každoročně tam dochází k nežádoucímu rozšiřování cestiček a nejfrekventovanější trasa je v žalostném stavu,“ řekl Jurek. Lidé jsou podle něj i přes dlouhodobou snahu o edukaci neukáznění. Po zimě a deštích si kvůli neschůdnosti cest vyšlapávají nové cestičky, čímž berou prostor koniklecům. „Pokud to půjde takto dále, do několika let zmizí světový unikát. Řešením je vybudování dřevěného chodníku, který zprůchodní nejvíce frekventovanou část,“ řekl.