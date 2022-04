Nábytková banka se v Brně přestěhovala z výstaviště na Černovickou ulici

S ohledem na rekonstrukci areálu bude nábytková banka otevřená zatím jeden den v týdnu, ve čtvrtek od 8:00 do 14:00, uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva firmy Filip Leder.

Nábytková banka ukončila činnost na výstavišti před velikonočními svátky, Veletrhy Brno totiž potřebují pavilon na výstavnickou činnost. „Velmi pozorně jsme vnímali, jak pozitivně přijala brněnská veřejnost myšlenku nábytkové banky. Dostávali jsme signály, a to jak od jednotlivců, tak firem, že by bylo škoda myšlenku nábytkové banky v té podobě, jak jsme ji nyní provozovali, opustit,“ zdůvodnil primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), proč město bude s nábytkovou bankou pokračovat.

Náhradní prostor město pro ni našlo v areálu v Černovické ulici číslo 15. „Areál prochází rekonstrukcí, proto bude nábytková banka otevřená zatím jeden den v týdnu, a to ve čtvrtek od 8:00 do 14:00, a to zejména pro instituce na výdej,“ doplnil Leder.