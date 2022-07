V Brně začala stavba dětského hospice Dům pro Julii za 160 milionů korun

Náklady jsou skoro 160 milionů korun, z toho 92 milionů pokryje evropská dotace a zbytek město Brno. Novinářům to řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Práce by měly trvat asi 15 měsíců, pro první klienty by se měl dům otevřít v roce 2024. Nabídne deset pokojů, část pro odlehčovací službu a část pro děti v terminálním stadiu nemoci. Další pokoje budou pro rodiny nemocných.