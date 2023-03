V České republice vznikne nová chráněná krajinná oblast. Stane se jí Soutok na Břeclavsku

V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo životního prostředí spolu s krajem. Ministerstvo ve způsobu ochrany našlo shodu se starosty i Jihomoravským krajem. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že Soutok bude národním parkem, CHKO by měla být prvním krokem k jeho vyhlášení. V ČR je dosud 26 chráněných krajinných oblastí. Po větší ochraně lužních lesů v lokalitě volají ochránci přírody několik desítek let.

Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že se za více než tři desítky let nenašla politická síla, která by tento moravský přírodní unikát, pro svůj jedinečný charakter laicky přirovnávaný k Amazonii, ochránila celistvě. Na soutoku, kde patří veškeré pozemky Lesům ČR, jsou dodnes jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy.

Podle náměstka se nyní zhruba tři měsíce budou řešit praktické věci, například takzvaná zonace, pak se uskuteční „kulatý stůl“, kde náležitosti proberou všechny zúčastněné strany. Následně ministerstvo zahájí proces vyhlašování. CHKO vyhlašuje vláda, podle Hladíka by to „superrychle“ bylo ještě letos, reálně to vidí v polovině příštího roku. Do oblasti spadne zhruba desítka obcí.