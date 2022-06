V Lužicích vzpomněli na tornádo minutou ticha i odhalením pamětní desky

Odhalení se zúčastnil i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). „Když jsem po tornádu přijel do Lužic, jel jsem ze strany, kde se nic nestalo. A najednou jako by někdo udělal tlustou čáru a změnilo se to. Říká se, že někoho dělí od neštěstí sekundy, tady to byly u někoho metry. Tento den by měl být nejen připomínkou toho, co se stalo, ale oslavou toho, co jste odpracovali,“ řekl Grolich.