Výtěžek z koncertu v Brně pomůže s pořízením varhan v novém sále

„Naší vizí je vytvoření příjemného, otevřeného hudebního komplexu, kdy v srdci Brna vznikne místo plné hudby. Klíčové pro nás je, aby nežilo jen večer, ale i přes den. Chceme se co nejvíce otevřít lidem,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Sál potřebuje také špičkové varhany, s jejichž pořízením pomůže benefiční Koncert pro Brno.

„Galakoncert odvypráví příběh Brna jako kulturní metropole, kde se vždy rodily talenty a setkávaly různé vlivy, styly a žánry. To se promítne do dramaturgie, která během koncertu představí to nejlepší nejen z klasické hudby,“ řekl Pavel Smutný, prezident nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který koncert pořádá spolu s Nadací Leoše Janáčka. Zazní právě Janáčkova hudba i skladby Antonína Dvořáka.