Zámek v Rosicích má novou západní fasádu, opravený je i přístupový most

Zároveň před začátkem adventu dokončili dělníci opravu přístupového mostu do zámku, který byl v havarijním stavu. ČTK to řekl kastelán zámku Ludvík Vaverka.

Nyní se správě zámku otevřela nová cesta k dotačním programům. Minulý týden jej vláda spolu s dalšími zámky a kláštery prohlásila národní kulturní památkou. „Je to pro nás velmi významný krok hned v několika rovinách. Ta první je symbolická, protože pro získání tohoto označení je třeba prokázat výjimečnou historickou hodnotu památky, což se nám podařilo. Ale v neposlední řadě to znamená lepší přístup ke zdrojům na další opravy zámku. Bez označení národní kulturní památka byla pro nás cesta do řady evropských fondů uzavřená,“ vysvětlil Vaverka.