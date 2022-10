Dopravní podnik v Mariánských Lázních pokračuje v investicích do trolejbusové dopravy

Trolejbusová doprava nahradila v Mariánských Lázních po druhé světové válce tramvaje. Trolejbusový provoz měl trasu tramvaje zcela pokrýt a navíc by mohl zajistit dopravu i do jiných částí města. Počátky trolejbusové služby ale provázely komplikace, vozy trápila zvýšená poruchovost.

V současné době podle jednatele fungují v Mariánských Lázních dvě linky, jedna vede centrem města a druhá do vedlejších obcí. Dopravní podnik zredukoval počet linek kvůli epidemii covidu, stav se dosud nezměnil. V souvislosti se zdražováním energií počítá podnik v příštím roce s růstem nákladů. Díky zastropování cen energií státem by ale náklady měly růst asi jen o 15 procent. Pro provoz městské dopravy by to neměl být problém, uvedl Nedvěd.