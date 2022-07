Projekt na přestavbu umělecké školy chce mít Ostrov hotový v příštím roce

Současné objekty umělecké školy v Masarykově ulici jsou nevyhovující, radnice je plánuje propojit a zvětšit. Stavební práce zhruba za 80 milionů korun by měly začít za dva roky, řekl dnes novinářům místostarosta Marek Poledníček (nez.).

Rozšíření kapacity umělecké školy připravuje vedení města již dva roky. V současnosti tvoří uměleckou školu dva oddělené objekty, kde se učí hudební a výtvarné předměty. Kvůli nedostatku prostoru je ale taneční a dramatický obor v detašovaném pracovišti. Přestavbou se sjednotí všechny umělecké obory do jednoho objektu.

Projektanta chce město vybrat do podzimu. Na projekt si připravilo 2,2 milionů korun, hotový by měl v příštím roce. Náklady stavby se pohybují kolem 80 milionů korun, přesnou cenu ukáže až dokončený projekt. Město bude zároveň usilovat o získání dotace z ministerstva školství. Stavební práce by měly začít v roce 2024, s dokončením se počítá o rok později.