V Ostrově na Karlovarsku pokračují práce na městském koupališti

Se zahájením koupací sezony se počítá na začátku června. „V rámci celkové revitalizace koupaliště začínáme bourat staré zázemí. Nebouráme ho celé, ale zhruba polovinu, šatny a skladovací prostory. To už skutečně leží a začíná se upravovat povrch. To celé musí být skončeno do té doby, než začneme napouštět vodu,“ řekl místostarosta Marek Poledníček (nez.). Demolice stála přibližně jeden milion korun.

V plánu je nyní stavba nového zázemí. Radnice už má na něj hotový projekt, práce by mohly začít v příštím roce na jaře. V první fázi chce město postavit pokladny a šatny pro koupaliště, stihnout to chce do další letní sezony. Welness centrum by se postavilo o rok později. Náklady se odhadují na 50 milionů korun.