Kraj chce kasárna v Hradci Králové předělat na muzejní a kulturní centrum

Zhruba ze tří čtvrtin by jej chtělo financovat z evropských dotačních programů, zejména z Národního plánu obnovy. Na rekonstrukci kasáren již má kraj stavební povolení, uvedli při dnešní prohlídce kasáren zástupci kraje.

V areálu kraj nedávno dokončil nákladem 310 milionů korun rozsáhlou rekonstrukci sousedních Gayerových kasáren, v nichž je depozitář krajského Muzea východních Čech. Budovy Gayerových a Vrbenského kasáren jsou stejně velké a v areálu leží zrcadlově proti sobě. Vrbenského kasárna vznikla v 19. století a od 90. let minulého století je objekt nevyužívaný.

Obnova Vrbenského kasáren podle hejtmanství umožní v centru města konání koncertů, festivalů a dalších akcí. V budově by měla vzniknout přírodovědecká a archeologická expozice muzea. „Kulturní nabídka, která díky projektu vznikne, má sloužit nejen lidem v Hradci, ale obyvatelům celého kraje i mimo něj,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu a památkovou péči Martina Berdychová (Východočeši).

Oživením Vrbenského kasáren by se muzeum podle ředitele Petra Grulicha chtělo přiblížit centru, jaké má například Vídeň v podobě tamního MuzeumsQuartieru. „Centrum by se dotýkalo pevnostní historie, prezentovalo by rozmanitost přírodního a kulturního dědictví kraje s vyváženým využitím technologií 21. století,“ řekl Grulich.