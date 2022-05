Krkonošským střediskem Harrachov po 80 letech znovu znějí zvony

V neděli před polednem je vyzvedl jeřáb do zvonice. Poprvé se zvony rozezněly ve 14:00, to je ještě rozhoupal silou svých paží zvonař. Příště už se o vyzvánění postarají stroje, řekl administrátor zdejší farnosti Ivo Kvapil.

Harrachovský kostel přišel o své zvony už za první světové války, nové pak do zvonice osadili v roce 1922. Dlouho tam ale nevydržely, podle emeritního ředitele Krkonošské muzea v Jilemnici Jana Luštince přišel kostel znovu o své tři zvony za druhé světové války. V roce 1942 je zrekvírovali podobně jako zvony velké části kostelů v kraji. Zatímco na jiné kostely se ale v minulých letech zvony vrátily, harrachovský kostel se jich dočkal až po 80 letech. Zvonit měly už loni na podzim na svatého Václava, vše ale zkomplikoval koronavirus.

Administrátor v neděli přiznal, že když před 20 lety do farnosti přišel, byly zvony tím prvním, co chtěl Harrachovu vrátit. „Byly ale důležitější věci, kostel byl ve velmi špatném stavu, nutně potřeboval opravit střechu, na zvony tak došlo až teď,“ řekl Kvapil. Tři zvony přišly zdejší farnost i s instalací na 1,2 milionu korun. „Něco jsme vybrali ve veřejné sbírce, něco máme z farnosti, něco nám přidalo město Harrachov,“ doplnil. Zhruba 400.000 korun bude podle faráře ještě třeba doplatit, sbírka proto bude pokračovat.

Na nové zvony přispělo i město, z rozpočtu dalo 100.000 korun. „Řekli jsme si, že bychom se měli podílet na takové věci, že to je o doplnění kulturní památky o něco, co tam 80 let chybí,“ řekl starosta Jaroslav Čech (ANO). Radnice podle něj financovala i některé opravy kostela a statický posudek. Město je podle Čecha připraveno kostel dál podporovat. V nejbližší době bude třeba zrekonstruovat zdejší varhany, nástroj už není v dobrém stavu, náklady Kvapil odhaduje na 800.000 korun.