Návštěvnost Labské stezky v hradeckém kraji v prvních třech měsících klesla

Turistická sezona se podle ní projevuje i v dalších ukazatelích. Například průměrná návštěvnost cyklostezky ve všedních dnech byla opět nejnižší v Kuksu, a to 67, o víkendu se návštěvnost zvedla na průměrných 162 průjezdů a průchodů.

Jako jediný ze čtyř sčítačů byl ten ve Vysoké nejvíce frekventovaný v sobotu, nejsilnějším dnem v týdnu u ostatních byla neděle. „Data z tohoto sčítače nás nepřekvapují, tato trasa je velice využívaná pro cyklo přepravu do práce, a to i v zimních měsících, a samozřejmě je to vděčná trasa na rodinné procházky,“ uvedla Michaela Cápová z CCR KHK.