V Jičíně končí anketa k přejmenování ulic Ruská a Maršála Koněva

Výsledky ankety radnice zveřejní poté, co se s nimi seznámí radní města na zasedání 25. května, řekl ČTK mluvčí města Jan Jireš.

Anketní lístky dostali lidé do poštovních schránek, odevzdávat je mohou do uren na podatelně městského úřadu v budově Aris a v restauraci U Všech čertů. Firmy dostaly anketní lístek datově, hlasovat mohou elektronicky přes datovou schránku, nebo vhozením lístku do urny. „Anketa vyvolala zájem. Někteří lidé vážili cestu s lístkem až na radnici na Žižkově náměstí,“ řekl mluvčí.