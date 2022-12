V Královéhradeckém kraji v některých městech výrazně zdraží teplo, podraží i voda

V Hradci Králové od ledna kvůli růstu cen energií zdraží vstupné do plaveckého bazénu a akvacentra až o 20 procent. Jedna hodina plavání v bazénu pro dospělého zdraží na 95 korun z 80 Kč. Hodinový vstup do akvacentra s vodními atrakcemi a současně do bazénu bude za 160 korun místo dosavadních 140 korun. V Trutnově hodinový vstup do plaveckého bazénu pro dospělého zdraží z 60 na 80 korun a v Náchodě z 60 na 70 korun. Náchod zvedl i vstup na veřejné bruslení, a to z 50 na 70 korun.