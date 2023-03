Kvůli rekonstrukci mostu v Jablonci budou kamiony jezdit přes Železný Brod

Důvodem je rekonstrukce mostu na příjezdu do centra Jablonce v ulici Nová Pražská, která je součástí hlavního tahu I/65. Kvůli demolici a výstavbě mostu nad železniční tratí se kamiony ve směru od Rychnova u Jablonce do města nedostanou, osobní auta a autobusy budou jezdit po objízdných trasách, řekl dnes ČTK primátor Miloš Vele (ODS).

Pro kamiony bude platit stejná objížďka jako v době, kdy se rekonstruovala křižovatka u Rádelského mlýna na hlavním tahu I/35 z Liberce na Prahu, tedy od Turnova na Železný Brod. „Osobní a autobusová doprava bude svedená z Pražské do ulice V Aleji, kde ŘSD upraví pro plynulý provoz zpomalující prahy. Po dokončení opravy mostu uvede ŘSD ulici V Aleji opět do původního stavu,“ řekl Vele. Doprava v opačném směru z centra na Rychnov bude svedena do jednoho pruhu.

Rekonstrukce mostu přijde bez DPH na 17,65 milionu korun, zakázku získala společnost Eurovia CS. „Stavební práce by měla mít hotové do konce srpna. Během stavebních prací dojde ke dvěma výlukám s náhradní autobusovou dopravou Jablonec nad Nisou – Smržovka, a to od 1. do 11.května z důvodu demolice konstrukce a 5. až 9. června, kdy bude probíhat osazení nosníků,“ sdělila Dana Zikešová, severočeská mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je investorem.

Uzavírka Nové Pražské přinese také změny v městské dopravě, zrušená bude zastávka U Gymnázia ve směru do centra, nahradí ji zastávka v Pražské. „Dostal jsem ujištění, že veškeré prvky mostní konstrukce jsou vyrobené a že jsou připravené, takže by nemělo nic ohrozit ten termín, který je ve smlouvě,“ řekl Vele. Výluk na železnici využije město Jablonec také k vlastním projektům, opravovat se chystá dva mosty vedoucí přes železniční trať - lávku v Horské ulici a most v ulici Pod Kynastem.