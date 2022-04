Liebiegův palác v Liberci se mění, třeba oranžérie v kavárnu a koupelna v učebnu

„Stavební práce by měly skončit na konci října, poté bude nutné budovu ještě dovybavit. Palác, už jako komunitní centrum, by měl začít sloužit novému účelu na jaře příštího roku,“ informoval technický specialista z libereckého magistrátu Jan Lajksner. Městu budova patří.

Rekonstrukce rozlehlé budovy, kterou si nechal v letech 1870 až 1872 postavit jako rodinné sídlo továrník Johann Liebieg mladší, se od samého počátku nevyvíjela podle připraveného projektu. Na vině byl výrazně horší stav budovy, než radnice očekávala. Týkalo se to hlavně dřevěných konstrukcí, které byly napadené dřevomorkou. Jejímu šíření pomáhalo, že rozlehlá budova byla od odstěhování Oblastní galerie na konci roku 2014 prázdná. Na jiná úskalí podle technického specialisty ale přicházeli i později. „Je to pořád o přemýšlení. Nikdy nemáte jistotu, jak se to bude přesně chovat. Je to starý dům se spoustou překvapení a musíte na ně reagovat,“ uvedl Lajksner.