Na Autodromu Sosnová začnou v sobotu bezplatné kurzy pro začínající řidiče

Liberecký kraj kurzy pro začínající řidiče podporuje dlouhodobě, první zorganizoval už v roce 2010, postupně se pak rozšířily i do dalších regionů. „Mladí řidiči patří dlouhodobě k nejrizikovějším skupinám na silnicích. Přidat plyn je láká více než jejich starší kolegy. Chybí jim více výcviku zaměřeného na bezpečnější řízení. Dlouhodobě usilujeme o bezpečné silnice, jedním z příkladů, jak tomu jdeme naproti, je dovzdělávání začínajících řidičů,“ doplnil náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky je optimální se na podobný kurz přihlásit zhruba rok po získání řidičského průkazu. „To je ta ideální doba, kdy žák má už nějaké zkušenosti a tady je může porovnat s tím, co mu chceme připomenout. V Rakousku je to nastavené exaktně, tam musí na kurz do roka od řidičáku každý,“ řekl. Horčička v České Lípě provozuje autoškolu, kterou ročně projde zhruba tisícovka studentů. Jen autoškola ale podle něj nestačí.