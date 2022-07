Provoz na D10 u Příšovic na Liberecku omezila stavba pilířů pro nový most

Doprava zůstává zachována ve dvou pruzích v každém směru, jsou ale v oblasti mostu zúžené, a řidiči by proto měli být obezřetní. Dopravní omezení potrvá na rušné komunikaci do 27. srpna, uvedlo dnes na twitteru Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Investorem náročné stavby je Liberecký kraj, mimo rekonstrukce mostu nad dálnicí počítá projekt také s obnovou mostu nad železniční tratí. Zakázku zhruba za 100 milionů korun včetně DPH získal Metrostav, který má na stavbu 480 dní. Stavba skončí až v příštím roce a do té doby musí motoristé počítat v oblasti s omezeními. Práce začaly na konci května demolicí mostu nad dálnicí. „Nový most by měl být hotový do konce letošního roku, v příštím roce se pak bude dělat most nad železnicí,“ řekl ČTK ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.