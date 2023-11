V Liberci začaly nejdelší adventní trhy v Libereckém kraji, novinkou je vláček

„Nechybějí ani tradiční atrakce, mezi něž na náměstí u radnice patří 25 metrů vysoké adventní kolo či Fialův mechanický betlém. Novinkou je vláček s třemi vagony. Bude jezdit každý den od 11:00 do 18:00,“ řekl dnes ČTK hlavní organizátor městských trhů Ondřej Červinka.

Navenek byly dnes podmínky pro zahájení vánočních trhů v centru stotisícového města ideální, mrzlo a sněžilo. „Samozřejmě pro atmosféru vánočních trhů to ideální je, ale pro provoz to úplně ideální není. Důležité však je, aby si to užili návštěvníci,“ řekl Červinka.