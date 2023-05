Expozice v jinak nepřístupných sklepích připomene 20 let Colours of Ostrava

Novinářům to dnes řekl mluvčí akce Jiří Sedlák. V industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic vystoupí od 19. do 22. července téměř 70 zahraničních kapel a přes 40 domácích interpretů. Hlavní hvězdou festivalu bude americká kapela OneRepublic z USA.

Na multimediální výstavě se podílí Alex Lavrova, Vladimír Kovařík, Václav Ondroušek, Jan Vlček, Miroslav Zelinský, Patrik Slezák a Vasilios Chaleplis. „Jde u multimediální umělce, kteří pracují například s fotografií či videem. Do sklepních prostor chceme intenzivně převést 20 let emocí a zážitků spojených s Colours of Ostrava. Výstava bude reagovat i na pohyb návštěvníků,“ doplnil dramaturg festivalu Filip Košťálek.