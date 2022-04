Festival Colours of Ostrava nabídne i divadelní hru Špinarka

„Nespoutanou improvizaci přivezou do Ostravy zase soubory VOSTO5 a My kluci, co spolu chodíme. Sílu populárních písní pak v představení This Is Not a Love Song prozkoumá trojice Ufftenživot,“ doplnil dramaturg divadelního programu Jiří Moravčík. „Letos se nám povedlo dát dohromady výjimečné inscenace, které získaly řadu ocenění. U řady z nich hraje významnou roli živá hudba,“ doplnil.