Krnovská synagoga: Bohoslužby, kultura i speciální prohlídky s ochutnávkou

V synagoze se konají pravidelné bohoslužby, kulturní akce i speciální prohlídky spojené s ochutnávkami židovských jídel či nápojů. Věřících na bohoslužbách je do 20, při významných svátcích i kolem 30. Objekt patří Federaci židovských obcí České republiky. O jeho využití se ale stará spolek Krnovská synagoga. Ten objekt spravuje a využívá ke kulturním pořadům.

Bohoslužby se v ní konají pravidelně každý pátek večer a v sobotu dopoledne. A pak také během všech židovských svátků. Organizuje je zde Židovská obec Ostrava. „Návštěvnost při bohoslužbách je různá. Věřící využívají i modlitebnu v Ostravě. Takže ne vždy jedou na bohoslužbu do Krnova. Počet věřících se tak pohybuje od pěti do 20 lidí. Když jsou významné svátky, tak jich je i 30,“ uvedl člen spolku Tomáš Sedlák.

Budova ale slouží i veřejnosti. Spolek v ní organizuje koncerty, výstavy i festivaly. Jeden takový se bude konat od 24. do 26. června a bude se jmenovat Fajné léto po židovsku. Součástí festivalu bude i speciální prohlídka, která má u návštěvníků zapojit všechny smysly. Příchozí si tak nejen projdou synagogou a místy, kam se běžně nechodí. Dostanou příležitost ochutnat i židovská jídla či nápoje.

„Navštívíme vždy hlavní sál, věž i půdní prostory. Lidé mohou nahlédnout i do skryté místnosti. Jde o takzvanou genizu. Místnost, kde se běžně ukládají už nevyužívané rituální předměty a texty. V Krnově tato místnost využívána není, tak i proto je možné ji navštívit,“ vysvětlil Sedlák. Dodal, že během prohlídek pak návštěvníci ochutnají například košer vína, mošt přivezený z Izraele či židovská smažená i vařená jídla. „Prohlídky organizujeme od června do října. Vždy pro omezený počet 15 osob. Celkem se jich za rok účastní asi 120 lidí,“ uvedl Sedlák s tím, že zájem o prohlídky je velký a téměř vždy se naplní.

Vnímání těchto událostí je ale dodnes pro židovské obyvatelstvo komplikované. O osudu synagogy totiž rozhodovalo vedení radnice, které bylo německé. „Je to taková ošemetná záležitost. Někteří pamětníci a potomci tehdejších obyvatel těžce nesou křivdu, která se stala na jejich národu,“ uvedl. Dodal, že navíc existuje několik verzí, proč Irblich návrh na záchranu synagogy vznesl. Podle jedné byl antisemita a měl finanční prospěch z následné přestavby na tržnici. Podle druhé naopak cítil úctu k místu a dokonce ubytovával Židy.

„Nicméně jeho návrh tehdy prošel a díky němu dnes synagoga stojí. Je to memento minulých událostí a pomník místní židovské komunity. Dá se říct, že to je dobrý výsledek navzdory všemu špatnému, co se tehdy stalo,“ míní.