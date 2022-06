Radnice v Krnově zdraží od září vstupné a pronájem svých sportovišť

„Zvýšení cen energií i údržbového materiálu a růst mzdových nákladů, to jsou hlavní důvody, které vedly Technické služby Krnov ke změně výše vstupného a cen pronájmů v sokolovně, bazénu, zimním stadionu, na koupališti nebo na atletickém stadionu,“ uvedla mluvčí města Dita Círová.

Energeticky nejnáročnějším sportovištěm je zimní stadion, proto pronájem ledové plochy zdraží v některých případech o více než 60 procent. Také v městských lázních návštěvníci od září zaplatí více. O deset korun se zvednou vstupy do bazénu, sauna zdraží o 20 korun. „Do ceníku v tomto případě musíme například promítnout i zvýšení ceny páry, která zatím vzrostla o 15 procent,“ doplnila vedoucí sportovních zařízení Alžběta Nykodymová.

Kvůli vyšším cenám energií město hledá způsob, jak do budoucna při provozování svých zařízení ušetřit. „V následujících letech počítáme s instalacemi fotovoltaických panelů a obecně využitím obnovitelných zdrojů energie. Platí to i pro sportoviště. Chystáme také projekt modernizace strojovny na zimním stadionu a pokusíme se zrychlit výstavbu nových městských lázní, které by měly být energeticky soběstačné a provozně výrazně ekonomičtější,“ řekl starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).